Se cumple un año del atentado en el centro comercial Andino de Bogotá

Hace un año, Pilar Molano llevaba una vida normal, dedicada al comercio y a compartir sus ratos libres con su familia y sus amigos. Sin embargo, nunca imaginó que el 17 de mayo todo cambiaría en cuestión de segundos, en un baño del centro comercial Andino.

“Me estoy secando las manos con el secador automático, cuando viene la explosión más grande y me manda hacia la pared”, contó Pilar Molano.

Todo era caos y confusión en medio de este atentado terrorista que dejó tres mujeres muertas y decenas de heridos.

“Me rescataron los bomberos muy rápido porque o si no, me hubiera desangrado”, explicó la víctima.

Pilar duró dos meses hospitalizada, perdió su pierna derecha y su vida cambió totalmente, además siente que el Estado la abandonó.

“Después que yo salí de la clínica, todo empieza como a calmarse, todo empieza a olvidarse y el Estado nunca me indemnizó, nunca me declararon víctima o no me han querido declarar víctima y es muy doloroso porque entonces qué soy, si no soy una víctima entonces en qué me clasifican”, dijo Pilar Molano.

10 personas fueron capturadas y señaladas de ser presuntos miembros del Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), y de haber cometido este atentado y otros en todo el país.

“Creemos que hay evidencias muy bien recaudadas que apuntan a la responsabilidad de estas personas y el proceso ha avanzado dentro de los términos y los parámetros de absoluta normalidad”, explicó Francisco Bernate, abogado de las víctimas.

Sin embargo, la defensa de los implicados atribuye los hechos a un falso positivo. “Sentimos que la Fiscalía los usó a ellos como un chivo exploratorio cuando no tienen la pruebas”, indicó Daniel Uribe, abogado de los sindicados.

Para Uribe, “realizar un allanamiento sobre casas familiares que habían sido ya allanadas el año pasado y volver a incautar dispositivos electrónicos que apenas les habían sido entregados una semana atrás, pues no tienen ningún fundamento”.

Desde la cárcel, Boris Rojas reiteró que son inocentes y que él no es el líder de la organización como señala la Fiscalía.

“La Fiscalía inició investigaciones solo después de que nos capturó. Yo creo que hay un afán de la Fiscalía por esconder a los verdaderos culpables”, dijo Boris Rojas.

Lo cierto es que, aún el caso sigue sin resolverse, mientras que Pilar y otras víctimas esperan verdad, justicia y reparación.

