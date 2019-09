Mattel estrena línea de muñecos de “género inclusivo”

Mattel presentó este miércoles una línea de muñecos de “género inclusivo”, en un intento por responder a los jóvenes que buscan juguetes no “dictados por las normas” de identidad sexual, según explicó Kim Culmone, vicepresidenta senior de Mattel Fashion Doll Design.

La nueva línea, denominada “Creatable World”, incluye seis muñecos en diferentes colores de piel, con opciones para personalizarlos con cabello corto o largo y una variedad de alternativas de calzado y ropa.

“Los juguetes son un reflejo de la cultura y, mientras el mundo continua celebrando el impacto positivo de la inclusión, sentimos que era hora de crear una línea de muñecos sin etiquetas”, indicó Culmone.

In our world, dolls are as limitless as the kids who play with them. Introducing #CreatableWorld, a doll line designed to keep labels out and invite everyone in. #AllWelcome

