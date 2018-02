26 muertos y 65 heridos tras bombardeos cerca a Damasco

Al menos 26 personas murieron este miércoles, entre ellas doce menores, y otras 65 resultaron heridas por bombardeos de aviones no identificados contra la región de Guta Oriental, principal bastión opositor de las afueras de Damasco, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

Once de las víctimas perdieron la vida por ataques aéreos en la población de Hamuriya, en Guta Oriental; otras diez personas perecieron por bombardeos similares en Beit Saua y otras cinco, en Duma, la mayor ciudad de la región.

También hubo ataques en Zamalka, Arbín, Al Nashabia y Harasta, la ONG no descartó que el número de muertos aumente porque hay 65 heridos, algunos de ellos graves. agregó la fuente.

La Defensa Civil Siria, que presta labores de rescate en zonas fuera del control del gobierno, publicó a través de su cuenta en Twitter varias fotografías de las víctimas en Hamuriya y de los daños en edificios.

8 civilians killed and many injured so far after warplanes targeted #Hamouriyah city this morning. The attack caused building to collapse over residents’ heads. #CivilDefense teams rescued 8 civilians alive under the rubble and evacuated 17 others. pic.twitter.com/VzZRer1VNX

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) February 7, 2018