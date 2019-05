‘Hubo gente que faltó por cumplir’: Guaidó tras fallido plan contra Maduro

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reconoció, este lunes, que algunas personas, que se comprometieron a apoyar un levantamiento militar contra el régimen de Nicolás Maduro, el pasado martes 30 de abril, no cumplieron con lo pactado.

“Hubo gente que faltó por cumplir (…). No quiere decir que no lo hagan pronto. Estamos esperando que muchos más no solamente cumplan con su país (…). Como ya es obvio hoy, hay el descontento que es generalizado, (del cual) no se escapa la Fuerza Armada”, explicó Guaidó a AFP.

Añadió que seguirá buscando la mejor salida para lograr un cambio en su país. “Soy muy optimista que estamos muy cerca de lograr el cambio en Venezuela”.

Junto con Leopoldo López, Guaidó hizo un fallido alzamiento militar con un pequeño grupo de militares en la base aérea de La Carlota, la principal en Caracas.