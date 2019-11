Hombre cae a las vías del tren y un empleado lo salva de la muerte por milésimas de segundo

Este domingo un hombre cayó a las vías del tren en la estación RingCentral Coliseum en Oakland, California (EE. UU.), se salvó de ser embestido en el momento que llegaba un articulado, gracias a la rápida reacción de un supervisor del sistema.

En un video de cámaras de seguridad quedó registrado el hecho en el que se puede ver cómo un usuario es auxiliado por un empleado y lo ayuda subir a la plataforma rápidamente, salvándolo de ser arrollado a milésimas de segundo.

#repost @abcworldnewstonight

SPLIT-SECOND SAVE: New video shows city transportation supervisor John O’Connor pull a reportedly intoxicated man from the tracks as a train pulled in after the Oakland Raiders game, with the two hugging on the platform as other passengers cheered. pic.twitter.com/GbU9053pFa

— Julia Fello TMJ4 (@JuliaFello) November 5, 2019