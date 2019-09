El solidario gesto que no se vio en el video del ciclista colombiano que rompió en llanto tras dañarse su bicicleta

El video del ciclista juvenil Germán Darío Gómez rompiendo en llanto se volvió viral en las últimas horas. El escarabajo fue noticia al no poder completar la etapa durante el Mundial de Ciclismo en Yorkshire porque el carro de su equipo no llegó.

Comentarios y mensajes de apoyo a nivel mundial no se hicieron esperar. Personas solidarizándose con el deportista y criticando al equipo del colombiano se vieron en redes sociales.

Ante esto, Fermín Gómez, uno de los mecánicos del equipo colombiano en Yorkshire (Reino Unido), explicó por qué no pudieron atender al ‘escarabajo’ a través de un video en la cuenta oficial de la Federación Colombiana de Ciclismo.

“Nosotros veníamos a cinco minutos y no podemos llegar ahí como si fuéramos un helicóptero, tenemos que pedir permiso a los jueces y ellos nos tienen cortados”, señaló Fermín Gómez.

Sin embargo, tiempo después se conoció el video completo donde un solidario gesto sorprendió. Álvaro Silva, padre del ciclista uruguayo Thomas Silva, se bajó del carro y ayudó a reparar la bicicleta de Gómez. Tres minutos después, el joven pudo retomar la carrera donde terminó en la posición 60, a 16 minutos del ganador.

“ La adrenalina estaba al máximo, traté de dar todo de mí para descontar al lote principal. El esfuerzo que hice fue duro, traté de hacer lo mejor para representar al país. Quiero agradecer a todos los que nos apoyan y los que hacen fuerza para que me vaya bien. El dolor era tanto que me hacía pensar en no continuar, pero pensaba en ellos y salí adelante. Menos mal logré terminar la prueba. También le doy las gracias la cuerpo técnico y a la Federación Colombia de Ciclismo. Estamos con las mejores condiciones”, dijo el colombiano al finalizar la competencia.