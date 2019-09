¡Qué impotencia! Colombiano Germán Gómez llora desconsolado por no recibir asistencia en el mundial de ciclismo

Un conmovedor video le ha dado la vuelta al mundo, por la falta de apoyo a un colombiano que sufrió un problema con la llanta trasera de su bicicleta, en medio del Mundial de Ciclismo, y que no fue auxiliado a tiempo.

Germán Darío Gómez de 17 años, iba en el lote principal de la prueba de ruta de la categoría junior, cuando uno de sus neumáticos sufrió una falla mecánica, lo que le obligó a bajarse de la bicicleta y solicitar ayuda, pero esta no llegó a tiempo.

Pasaban los segundos, Gómez desmontó la llanta de su bicicleta y con angustia levantaba sus manos para ser auxiliado. 70 segundos después y en medio del desespero, el corredor santandereano alzó su bicicleta y en medio del llanto se dispuso a correr por varios minutos, hasta que un grupo de persecución ( autos de apoyo) pudieron alcanzarlo.

De momento, la Federación Colombiana de Ciclismo no se ha pronunciado por lo sucedido, pero lo que se sabe es que el carro auxiliar del equipo nacional fue ubicado en la parte trasera del pelotón y por lo estrecho de la carretera donde se cumple la competencia no pudo auxiliar a tiempo al ciclista colombiano.

German Dario Gomez (Colombia) got emotional after stopping in the peloton with a rolled rear tyre. Started walking the course and it was several minutes until a chase group (and support cars) could reach him. Brutal #Yorkshire2019 pic.twitter.com/PGWyhJ0eWN

— Daniel Ostanek (@LVCKV) September 26, 2019