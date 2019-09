Quién es Kristalina Georgieva, la mujer que toma las riendas del FMI en una economía debilitada

La búlgara Kristalina Georgieva se convirtió este jueves en la segunda mujer en liderar el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de ayudar a los 189 países miembros a enfrentar el enlentecimiento del crecimiento económico mundial.

La economista de 66 años, tenía asegurada su selección luego de que el FMI anunciara que era la única candidata a suceder a la francesa Christine Lagarde, que ocupaba el cargo desde 2011 y lo dejó para postularse a presidir el Banco Central Europeo.

Al aceptar el puesto que asumirá el próximo martes con un mandato de cinco años, Georgieva habló de tormentosos tiempos para la economía mundial.

“Es una gran responsabilidad estar al timón del FMI en momentos en que el crecimiento económico mundial sigue decepcionando, persisten tensiones comerciales y la deuda está en niveles históricamente altos”, afirmó Kristalina.

Además del entontecimiento económico mundial, la crisis de Argentina será probablemente uno de los asuntos más espinosos a resolver a corto plazo.

De hecho, Georgieva se reunió este miércoles con el ministro de Hacienda de Argentina, Hernán Lacunza, y dijo que espera trabajar con Buenos Aires cuando asuma el cargo.

“Argentina es un importante miembro del FMI y queremos que le vaya bien”, señaló Georgieva en Twitter.

En las últimas semanas, se multiplicaron las críticas al FMI por otorgar el mayor préstamo de su historia (unos 57.100 millones de dólares) a un país cuya solvencia está en duda.

I am honored to have been selected as the Managing Director of @IMFNews. I look forward to joining the IMF’s committed staff in serving our 189 member countries. Together, we will work to build stronger economies and improve people’s lives everywhere.

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) September 25, 2019