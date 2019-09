Continúan las protestas en Barranquilla tras los cortes de energía de Electricaribe

Con algunos bloqueos en las vías y quema de llantas, protestan los usuarios en algunos sectores en Barranquilla por el mal servicio que ofrece la empresa Electricaribe.

Los apagones en algunas ocasiones son diarios, a la misma hora y en algunos casos han tenido que soportar hasta 12 horas sin fluido eléctrico. En el barrio El Santuario (suroccidente de la ciudad) llevan cuatro días sin el servicio de energía.

‘’Se nos han dañado los electrodomésticos, los daños son incalculables’’, indicó el habitante del barrio El Santuario, Jorge Noguera.

‘’Yo tengo una tienda, afortunadamente ya pasó el camión del aseo, me toca botar una arroba de pollo, carne y vísceras. El señor del taller también está perjudicado porque no hay energía’’, aseguró el habitante del barrio, Jairo Ortiz,

El Consejo Nacional de Planeación Energética, le hizo en días pasados una sugerencia al Gobierno Nacional de aplicar un racionamiento de energía en siete departamentos de la región Caribe por la debilidad en las redes eléctricas. Desde el sindicato de Sintraelecol aseguran que estos apagones ya son inminentes.

‘’Es que las redes de la región Caribe están totalmente degeneradas. Yo en muchas oportunidades he podido manifestar que desde el año 2006 aquí no se hace mantenimiento, no se hacen inversiones. Desde que los españoles decidieron no invertir han habido problemas. Aquí no hay inversión en transformadores, no hay cambio de redes. Aquí las redes son de aluminio y tienen una durabilidad de cinco años, las últimas se hicieron en 2006’’, manifestó el presidente de Sintraelecol, Hamilton Barreto.

Los usuarios de los estratos 4, 5 y 6 desde el mes de octubre y de acuerdo con la nueva sobretasa a la energía, deberán cancelar en su factura mensual hasta 5.000 pesos, es decir le cobraran 4 pesos por los kilovatios consumidos en el mes, adicional al consumo.

Con esta medida el Gobierno buscar ayudar a Electricaribe y otras empresas intervenidas por el Estado. Pero el cobro de esta sobretasa tiene sus defensores.

‘’Equivale al 1 % de la factura. Además es solo por tres años, no es una cosa permanente. Además solo lo pagan los estratos 4, 5 y 6 de industria y comercio’’, explicó el presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Ricardo Plata.

Los usuarios de Electricaribe se verán afectados por un cobro adicional y con la incertidumbre de saber si el servicio mejorará.

