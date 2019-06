“Miserables”: dura respuesta de familia Colmenares por fotos de Luis Andrés muerto

La familia Colmenares reaccionó duramente al programa Los Informantes de Caracol Televisión, luego de que publicaran, casi sin filtro, una serie de fotografías del cadáver de Luis Andrés en el caño del parque El Virrey y de la autopsia del joven.

Puedes ver: Filtran fotos del cadáver de Colmenares en el caño El Virrey

Luis Alfonso Colmenares, padre de Luis Andrés, calificó de “mentirosa” a la periodista María del Rosaro Arrázola por la versión que entregó y aseguró que los responsables del programa son unos “miserables”.

Por su parte, el abogado Jorge Colmenares, hermano del fallecido Luis Andrés, leyó un comunicado en el que asegura que el programa dominical revictimiza a las víctimas del Caso Colmenares, al publicar las fotografías del cadáver.

“Me entristece profundamente que no se respete el principio del equilibrio informativo; en Los Informantes no solo nos invisibilizaron, sino que revictimizan a nuestra familia. En nuestra sociedad no podemos seguir acostumbrados a que las víctimas seamos revictimizadas y que nada pase (…) En la familia Colmenares sentimos que han irrespetado el cadáver de Luis Andrés y el dolor que nos siguen causando no nos detendrá para seguir buscando que la justicia actúe algún día”, aseguró el joven abogado.

Me entristece profundamente que no se respete el principio del equilibrio informativo; en #LosInformantes no solo nos invisibilizaron sino que revictimizan a nuestra familia. — Jorge Colmenares E (@JcolmenaresE) June 17, 2019

Las fotografías publicadas en la noche del domingo fueron usadas por la defensa de Jessy Quintero, una de las acusadas, para que la justicia concluyera que no hubo un asesinato el 31 de octubre de 2010.

Se sabe que Jessy Quintero estaría estudiando en otro país y “no tendría intenciones de volver”, según la revelación de su padre, mientras que Carlos Cárdenas habría cambiado su apariencia física luego de pasar por una grave depresión.