Comparan look de Juan Pablo Montoya con el de Jorge Barón y Ken de Toy Story

Es tendencia en redes sociales el piloto de automovilismo de velocidad colombiano Juan Pablo Montoya, luego de que se hiciera viral un video de un comercial donde se ve el nuevo look que tiene a sus 43 años.

“¿En qué momento Juan Pablo Montoya se convirtió en el Ken de Toy Story?”, escribió Carolina Rueda en su cuenta de Twitter.

Por su parte, @_Lepra_ dijo: “Que alguien me diga de dónde le salió pelo a Juan Pablo Montoya”.

“Ya Juan Pablo Montoya se parece a Jorge Barón. Ya ahorita me muero”, indicó Hernando Gutiérrez [@_HernandoGtrz].

Los memes sobre el deportista colombiana no se han hecho esperar. Vea acá una recopilación de los más comentados:

Vivo con el miedo de que la ardilla que mataron para hacer el injerto de pelo para Juan Pablo Montoya, cobre vida y todo se convierta en el episodio de Snake en la Casita del Horror IX. pic.twitter.com/ULiXOK1E6H

— Sorry not sorry. (@Jesutria) July 15, 2019