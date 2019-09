¡Heroico! Higuita ganó en solitario la 18ª etapa de La Vuelta; ‘Superman’ López recuperó la camiseta blanca

El colombiano Sergio Higuita (EF Education First) ganó la 18ª de la Vuelta a España. El joven ciclista antioqueño se montó en la fuga del día, atacó en el penúltimo puerto y logró mantener una diferencia estable entre 30 y 40 segundos.

El Astana impuso un ritmo alto en el penúltimo puerto del día que le permitió a Miguel Ángel López atacar a falta de 59,5 km. para la meta y a poco más de 2,5 km. para la cima del Puerto de la Morcuera (1ª categoría), lo que obligó a los pocos gregarios que le quedaban a Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a trabajar.

Luego del descenso, justo antes de comenzar la subida del Puerto de Cotos, ‘Superman’ fue alcanzado por el pelotón de favoritos, al igual que el resto de ciclistas que iban en la fuga original.

📽️💥 ¡Empieza el cuerpo a cuerpo a 60 kilómetros de meta! Así atacaba López / 🇬🇧 @SupermanlopezN is the first GC rider to try it climbing La Morcuera! #LaVuelta19 pic.twitter.com/m6jrvVVbkV

— La Vuelta (@lavuelta) September 12, 2019