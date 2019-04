El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, instó este martes a las Fuerzas Armadas de Venezuela a defender “las instituciones legítimas contra la usurpación de la democracia”, horas después de que el líder opositor Juan Guaidó anunció que “la familia militar” dio el paso para unirse a él.

.@vladimirpadrino: The FANB must protect the Constitution and the Venezuelan people. It should stand by the National Assembly and the legitimate institutions against the usurpation of democracy. The United States stands with the people of Venezuela.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) April 30, 2019