Así funcionará la red social de Wikipedia, ¿superará a Facebook?

Wikipedia quiere dar un salto de gigante y ser una red social que compita con Facebook. Así lo anunció su fundador Jimmy Wales con la presentación de “WikiTribune”.

“Adios Facebook, es hora de algo nuevo”, dijo Wales en la Digital X, feria que tuvo lugar en Colonia (Alemania).

Aunque todavía se encuentra en desarrollo, su fundador ya adelantó varias de las novedades que tendrá esta nueva plataforma digital.

En primer lugar, Wikipedia ve una oportunidad en las redes sociales porque las existentes se han vuelto difusoras de “los malos actores” y las “noticias falsas”, cosas que han producido efectos negativos en diferentes eventos mundiales.

Además, Wales acusa a los algoritmos de “solo preocuparse por mantener a las personas adictas a las plataformas sin contenido”.

