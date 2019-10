Video | En plena función del circo, un oso ruso ataca a su domador

Un oso atacó a su domador durante una función en la república rusa de Carelia (al noroeste del país). El hecho quedó grabado en el celular de uno de los espectadores y se volvió viral inmediatamente en las redes sociales.

El episodio tuvo lugar el pasado miércoles en un circo, cuando el úrsido, tras empujar parado una carretilla como parte del show, se abalanzó sobre su adiestrador, a quien tumbó en el suelo y comenzó a morderlo ante los gritos del terrado público.

Un asistente del domador que se encontraba en el escenario trató de detener al gigante animal dándole patadas pero solo se le pudo reducir con una pistola de impulsos eléctricos. El domador se negó a recibir atención médica.

Terrifying video of Bear Attack during a circus in Russia. We are told bear then went towards the audience and had to be subdued with electrical device #BearAttack #russiacircus @KSL5TV pic.twitter.com/PWZgh9XvyZ

— Dan Rascon (@TVDanRascon) October 25, 2019