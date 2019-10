Útero artificial desarrollado en Holanda sería una solución para bebés prematuros  

En Holanda, un grupo de médicos y científicos del hospital universitario Máxima Medical Centre están desarrollando útero artificial para salvar la vida bebés prematuros.

Este invento, que podría comenzar a utilizarse en 10 años, remplazaría a la incubadora en el caso de los bebés extremadamente prematuros, y permitiría que estos tengan una especie de “renacimiento”.

¿En qué se diferencia el útero artificial de las incubadoras?

La principal diferencia está en que en el útero artificial los bebés permanecerán en un ambiente lleno de líquido y minerales en el que en el que recibirían el oxígeno y los nutrientes a través del cordón umbilical, al igual que lo hace en su ambiente natural.

Guid Oei, del Máxima Medical Centre, explicó a BBC en una entrevista que las incubadores son “entornos hostiles” para bebés muy prematuros porque están llenas de aire, y eso “daña los pulmones” de los bebés extremadamente prematuros.

Con el invento, en los partos prematuros, los bebes serían conectados inmediatamente a una placenta artificial y ligados un cordón al útero artificial en el que permanecerían aproximadamente cuatro semanas, mientras terminan de crecer y, luego, “se volvería a hacer el nacimiento”, explicó Oei a BBC.

El uso del útero artificial ya ha sido puesto en práctica con ayuda de muñecos de simulación.

Watching #artificialwomb for preterm babies survival baby grows in water with man made placenta and in a plastic baby . Removed from artificial womb at gestation where survival and quality life can be guaranteed pic.twitter.com/V06kSYvJwq

— Dr Val Finigan MBE (@ValFinigan) October 16, 2019