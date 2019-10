Uno | Sorprendente decisión de Clara López frente a la candidatura de Claudia López a la Alcaldía de Bogotá

Cuando todos creían que la exalcaldesa de Bogotá Clara López apoyaría la candidatura a la Alcaldía de Bogotá de Claudia López, ¡splash!, ¡anunció que no apoyará a Claudia ni a nadie!

El movimiento Colombia Renaciente, que fue creado por los exministros Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, quienes apoyan a Claudia, le otorgó el aval a Clarita para encabezar por ese movimiento la lista para el Concejo de Bogotá. Clara López explicó que su posición será de independencia frente al nuevo alcalde. Dicho de otra manera: Clarita no apoyará a ninguno de los cuatro candidatos y aclaró que no lo hará porque al ser concejal, no podría hacer un control político imparcial, acorde con sus principios sociales y en defensa de las minorías.

Su posición, claro está, sorprendió a sus promotores en Colombia Renaciente. Clarita explicó que, además, el programa de gobierno de Claudia López es casi igual al de los otros candidatos.