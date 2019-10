Uno | Pregunta de toda la gente: ¿en qué casos un juez o magistrado puede ordenar la detención de un investigado?

¿Cuándo la Corte Suprema de Justicia puede ordenar detener a un investigado? Expertos en derecho penal le explicaron a esta sección que aunque las pruebas en una investigación muestren indicios graves de que una persona podría estar involucrada en algún delito, es potestad del juez determinar si ordena su detención o no. Si decide no ordenar su captura es porque considera que el ciudadano investigado no representa un peligro para la sociedad, que no va a huir o que no va a obstaculizar el proceso o a poner en peligro a los testigos; de lo contrario, como en el caso del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Malo, el juez siempre ordenará la captura de la persona.

Esta explicación fue dada a propósito del magistrado Malo, pero también está pendiente la decisión en el caso del senador Álvaro Uribe.