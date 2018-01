Uno | ¿Será que dejan morir el proceso contra Interbolsa? El peligro está latente

Trascendental decisión del Consejo Superior de la Judicatura para evitar que las investigaciones por el caso Interbolsa prescriban.

La Judicatura acaba de firmar un acuerdo para evitar que las investigaciones que se adelantan por el millonario descalabro de Interbolsa prescriban, dejando a miles de víctimas sin reparar. En el acuerdo se estableció que la juez 33 de conocimiento, quien tiene a su cargo 228 procesos, se deberá dedicar exclusivamentea las investigaciones penales que cursan por el caso Interbolsa. La juez tendrá todos esos casos emblemáticos porque la Judicatura considera que un cambio de un juez no es conveniente. Ella, cuya identidad no revelamos, ademásha puesto todo su empeño y compromiso para que no ocurra la temida prescripción. Como se sabe, la prescripción consiste en que los jueces no fallen dentro del periodo que fija la ley. En el caso de Interbolsa, el plazo para fallar termina en mayo.

Si la juez no falla oportunamente, todo el mundo implicado, para la casa.