Uno | Reapareció hoy Sergio Fajardo para explicar las razones de su voto en blanco en las elecciones del domingo

El excandidato presidencial Sergio Fajardo emitió hoy una declaración que tituló «Voto en blanco y la paz».

Fajardo estuvo varios días en la costa del Pacífico colombiano observando ballenas, y, según él mismo dijo, «alejado del mundanal ruido». En su primera declaración, sostuvo: «He guardado silencio prudentemente […] [para no] responder algunas […] agresiones y comentarios violentos» originados por su decisión de hacer público que votará en blanco. Pero sí replicó a quienes consideran que votar en blanco es votar contra la paz, votar por la guerra.

El referendo sobre el «acuerdo de paz, por el cual voté sí y volvería a votar sí, no resultó, para nuestra desgracia», comenta Fajardo. Criticó a quienes promovieron el no, pues, en su concepto, «los líderes [que no querían el acuerdo] dijeron algunas mentiras y otras cosas tramposas que bien conocemos».

Fajardo explicó las razones para votar en blanco: uno, ni Duque ni Petro han mostrado un camino claro hacia la paz; al acuerdo, ni lo apoyan ni lo atacan. Dos, el voto en blanco permitirá mantener una independencia, respetuosa y constructiva, frente al Gobierno que venga.