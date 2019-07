Uno | Otro proyecto polémico que será radicado en el inicio de las sesiones del Congreso

El partido político Colombia Justa Libres, en cabeza del pastor John Milton Rodríguez, anuncia que radicará un proyecto de ley que ya abrió polémica. Se trata de expropiar a todos los dueños de terrenos donde haya cultivos ilícitos.

Según el senador, es una forma práctica de disminuir los cultivos ilícitos que en la última medición llegó a las 209.000 hectáreas; de acuerdo con el congresista, la iniciativa irá acompañada de programas para que los campesinos que decidan sustituir cultivos puedan extraer y vender a buenos precios sus productos. Los líderes de los programas de sustitución aseguraron que este proyecto no servirá, pues la mayoría de terrenos donde existen cultivos ilícitos no tienen dueño o son terrenos baldíos. El Gobierno no ha fijado su posición.