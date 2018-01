Dos | Una nueva denuncia en medios sobre abuso sexual. Valiente y corajuda

El comentario en medios y en la sociedad sigue girando en el país en torno a la denunciada violación de que fue víctima nuestra excompañera Claudia Morales.

En medios como El Espectador, hoy, Juliana Vargas Leal, que también fue víctima de violación, y refiriéndose al silencio que Claudia Morales ha guardado sobre la identidad de su agresor, se pregunta: «¿Por qué no dijo nada?, ¿por qué no gritó si es que la estaban violando?, ¿por qué no salió corriendo a Medicina Legal luego?».

Y ella misma responde: «No lo hizo y no lo hacemos por su culpa, caballeros. […] No lo hacemos porque algunos nos han quitado valor […] La historia de las violaciones y los abusos sexuales en Colombia no nos ha dejado más alternativa que el silencio. Pero el silencio no es nuestra derrota, es nuestra arma […]».

¡Valiente Juliana! Ojalá le escriban. Su Twitter es @jvargasleal. ¡Valiente Juliana! Ojalá le escriban y la apoyen, como anoche en los Premios Grammy, cuando con una rosa blanca y la expresión time’s up, es decir, «el tiempo terminó», las mujeres, y también los hombres, protestaron contra el abuso sexual.

¡Totalmente de acuerdo, time’s up!