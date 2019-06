Tres | ¡Increíble! En una cuadra de Ciudad Bolívar hay predios de cuatro estratos ¡y el estrato 4 está al frente de Doña Juana!

En Quiba, vereda ubicada en la parte alta de Ciudad Bolívar, aquí en Bogotá, se presenta un hecho insólito; en una cuadra de al menos ocho casas hay cuatro estratos diferentes: hay predios de estrato uno, dos, tres y cuatro. En esta zona rural no existen acometidas de acueducto, no hay conexiones de servicios públicos, pero los predios sí son actores tributarios. Resulta que la unidad de Catastro les asignó un estrato; lo que no se explican ni los habitantes del barrio, ni nadie, es por qué la diferencia abismal de estratos si los predios tienen las mismas características y están ubicados a pocos metros de distancia. Como si fuera poco, las viviendas de estrato 4 quedan a menos de dos kilómetros del relleno Doña Juana.

Voy a pedirle a la periodista Diana Giraldo, de este noticiero, que me explique, con el director de Catastro de Bogotá, ¿qué demonios es esto? ¿Estrato 4, al frente del relleno sanitario Doña Juana? Alguien anda chiflis.