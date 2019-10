Tres | El presidente Duque, atrapado entre dos corrientes

El resultado de las elecciones dejó al presidente Duque atrapado entre dos corrientes: una, moderada, considera que el presidente no tiene por qué cambiar su posición en relación con la clase política y con el Congreso. La otra, radical, cree que en las elecciones hubo un voto de castigo al Gobierno y al Centro Democrático.

Una de las cosas que el presidente proyectaba realizar era el envío de la terna para fiscal a la Corte; detuvo la acción. Y la otra, la eventualidad de un reajuste ministerial; tampoco lo considera. Y sobre la crisis ministerial, podría ocurrir que se aplace para enero, para considerar eventuales nombramientos de actuales alcaldes y gobernadores que quedarían disponibles. Y en el Congreso, que ven al Gobierno golpeado por un resultado electoral totalmente adverso, se presionará un cambio en la posición política del Gobierno.

Un amigo me comentó: «El presidente Duque no puede seguir mandando a sus ministros a buscar apoyos en el Congreso a cambio de nada. Es como si su marido, el mío, la envía a hacer mercado y no le da plata para que pague».