Tres | Dolorosa, pero oportunísima derrota del Santa Fe en El Campín

Pocas derrotas tan dolorosas, pero tan oportunas como la que su sufrió ayer en El Campín, su casa, mi Santa Fe.

Dolorosa, porque a mí, como a todos los seguidores del blanco y rojo, nos maltrata sufrir en Bogotá, una derrota 0-2, como la registrada ante un equipo como Patriotas. Y no se trata de maltratar a los boyacenses porque ellos también entenderán que ganar en Bogotá, con un equipo sin grandes estrellas, ante un Santa Fe subcampeón, no es tarea fácil. Dolorosa derrota porque la ilusión con la cual se va al estadio para gritar de emoción y llorar de gloria se transformó en decepción y llanto de frustración.

Pero también dije «derrota oportuna», explico por qué: el de ayer no fue uno de los partidos finales del torneo. Fue el primero, es decir, hay tiempo por andar y senderos por corregir; por ejemplo: Santa Fe no tiene un gran acuerdo, Zapata no da garantías de seguridad y Castellanos regresó en mala forma. El primer gol de ayer fue un autogol y el segundo fue error de Arboleda, que no marcó a Mosquera, de Patriotas.

Santa Fe anda mal de laterales y fallan sus centrales, cuando su defensa era lo mejor que tenía. La defensa del Santa Fe la integran Giraldo, Moya, Tesillo y Balanta. Ayer jugaron: Arboleda, mal; Moya, improvisado como lateral, cuando es central; Tesillo, golondrina, y Balanta, marcando punta mal, por la izquierda.

Santa Fe no tiene un gran volante de ataque. Y Gregorio decidió cambiar el sistema y jugar con volantes, y ante la lesión de Plata, con dos atacantes: Betancourt y Moreno.

Nuestro rojo necesita con urgencia armar su columna vertebral: un gran arquero, que no lo tiene, un gran back central, estilo Mina, que acompañe a Tesillo; un gran volante de ataque que reemplace a Ómar, que no lo tiene, y un gran atacante que acompañe a Moreno.

Pero atención: lo que acabo de decir es para tener un buen equipo. Santa Fe, por sus compromisos en la Libertadores y en el torneo interno, si no alcanza a tener dos grandes equipos, por lo menos que sí tenga suplentes de primera línea.

El presidente de Santa Fe, César Pastrana, de histórica gestión al frente del club, tiene todo el derecho de aspirar a ser miembro del comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, pero sin descuidar tanto a un Santa Fe que sigue esperando este año al gran timonel.

Dios nos ampare de que por querer subir de piloto a un avión se le hunda el barco que ha dirigido tan extraordinariamente. Su elección en el comité está prácticamente asegurada, pero ojalá no provoque que Santa Fe sea como aquel buque que partió de Southampton, en Inglaterra, y no logró llegar a su destino.

No deje a su suerte al barco.