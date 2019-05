Ñapa | Escandalosos hallazgos de la Procuraduría en la UTL de un congresista

La Procuraduría suspendió por tres meses a un parlamentario por tramposo. El sancionado es el representante Hernán Gustavo Estupiñán: es acusado de, presuntamente, exigir dinero a un integrante de su unidad de trabajo legislativo (UTL); el congresista habría pedido parte del sueldo del trabajador, a cambio de nombrarlo en la unidad.

¡Atérrense! ¡Ese no fue el único hallazgo! El Ministerio Público descubrió y denunció que seis miembros de su UTL no estarían cumpliendo ninguna labor en el Congreso, pese a tener contratos vigentes. Según la Procuraduría, los seis funcionarios viven en Nariño y allí desempeñan actividades que no tienen nada que ver con funciones legislativas. El parlamentario Estupiñán tendrá que apartarse por tres meses del Congreso.