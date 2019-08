Ñapa dos | Celebración de un cumpleaños fuera de lo común

El presidente Iván Duque está cumpliendo hoy 43 años de edad y por diferencia horaria los celebró ayer en la República Popular China y hoy, en Colombia.

Es un cumpleaños con triple celebración: poco antes de las doce de la noche de anoche, 31 de julio, hora de Pekín, el presidente Duque termina su visita de Estado a la China, pero subió al FAC 001 ya con 43 años de edad. Sus más cercanos colaboradores, ministros y consejeros le tenían preparada la celebración: lo felicitaron despegando de China.

Después, en la primera escala que hizo el avión presidencial, en Anchorage (Alaska), a nueve horas de vuelo de Pekín, volvieron a celebrar, pero ya en el día de su cumpleaños; festejó a 35.000 pies de altura. Después de recibir los saludos de la tripulación, los ministros, secretarios, consejeros, empresarios y periodistas que acompañaron a Duque, le cantaron el feliz cumpleaños y repartieron en tajadas un ponqué que habían comprado en la capital china.

Al aterrizar en El Dorado, poco antes de las seis de la mañana de hoy jueves, el presidente Duque fue recibido por músicos del Ejército nacional, que le entonaron canciones tradicionales de celebración del cumpleaños.

Y esta noche, el presidente Duque celebrará privadamente en familia su cumpleaños número 43… happy birthday to you, happy birthday, mister president, happy birthday to you!