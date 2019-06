Ñapa dos | Carta abierta de un hincha santafereño al mayor accionista de nuestro equipo

La siguiente es una carta abierta de un hincha santafereño a César Pastrana, el mayor accionista del Santa Fe; yo la comparto:

«Estimado César, usted bien sabe que rara vez decimos: “Hoy juega Santa Fe”, mejor decimos: “Hoy juega nuestro equipo”. Y como decía Eduardo Galeano, cuando nuestro equipo pierde, el sol se va. Y en el semestre pasado, el sol de fue. Y nosotros, amantes como usted del Santa Fe, hemos regresado a la soledad. Este no es un mensaje para reclamar por el abandono y la sucesión terrible de errores que se cometieron en el torneo pasado y que provocaron la ubicación vergonzosa del Santa Fe en el infierno del último lugar. Es una carta respetuosa y agradecida, para reconocer lo que usted hizo por Santa Fe. Tres títulos casi sucesivos se obtienen por un equipo muy bien armado, por un presidente guerrero y limpio, como usted, cuyas armas solo fueron las contrataciones de buenos jugadores y nunca las negociaciones que haría un buen mercader para vender lo bueno, enriquecer el predio y comprar lo malo. Vea lo que usted escribió hace unos años, cuando celebró la séptima estrella del Santa Fe, que, en gran momento, usted contribuyó a obtener: “Tengo un amor inconmensurable por esta sufrida hinchada, que tantas lágrimas, tristezas y aflicciones vivió en el pasado […] Agradezco al Altísimo el haberme colocado tantos obstáculos, tantas dificultades y tantos inconvenientes, estos me hicieron mejor persona, mejor ser humano y mejor hincha. Tantos obstáculos, dificultades e inconvenientes me permiten sonreír de felicidad y decir: “Gracias, Dios mío, por ser hincha, trabajador y presidente de Independiente Santa Fe… Cesó la horrible noche”. Querido César Pastrana: ¿es verdad lo que escribió? ¿Tantas lágrimas y tristezas no continúan? Usted, con acierto, ¡venció la aflicción de tantos años y logró tres títulos! ¿Y hoy? ¿No se siente culpable del desastre actual? ¿Es cierto que “cesó la horrible noche”?».