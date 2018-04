Dos | Un tema divide a la Corte Constitucional

El tema de tierras origina polémica en la Corte Constitucional.

Preocupado está el Gobierno porque la ponencia en la Corte Constitucional tumba la reforma rural integral que hace parte del acuerdo final de paz con las Farc; esa reforma busca formalizar la propiedad del campo e impulsar una distribución equitativa de la tierra. La ponencia es de la magistrada Gloria Ortiz, quien advierte: primero, no se cumplieron los pasos previos para expedir una norma de tierras, entre ellos la consulta previa con indígenas, gitanos, negritudes y sector privado; segundo, la reforma no guarda una relación clara con lo pactado en La Habana, y tercero, los temas de tierra son de competencia del Congreso y no pueden ser adoptados simplemente por decreto.

El tema tiene divididos a los magistrados de la Corte Constitucional.