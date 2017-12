Dos | Los líos de la candidatura de Gustavo Petro

El caso del exalcalde Gustavo Petro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no deja descansar a los funcionarios de los organismos de control.

El Estado colombiano tiene que responder a más tardar el 7 de enero, los nuevos requerimientos que hizo la comisión, que debe fallar de fondo por la destitución e inhabilidad por 15 años que le dictó el exprocurador Alejandro Ordóñez, por el cambio del esquema de basuras en Bogotá. La comisión ha dicho que un funcionario administrativo como el procurador no puede afectar los derechos políticos de un funcionario elegido por voto popular.

Si bien el Consejo de Estado anuló la sanción del exprocurador Ordóñez contra Petro, el exalcalde quiere que la comisión produzca un fallo de fondo a su favor, y por eso insiste ante el organismo que tienen los países americanos para dirimir controversias jurídicas internas. Pero el asunto Petro tiene un nuevo capítulo, por la multa de $ 217.000 millones que le impuso la Contraloría, por un supuesto detrimento patrimonial por la rebaja de las tarifas de TransMilenio.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado le envió al Consejo Nacional Electoral una serie de preguntas sobre si una persona, como el exalcalde Petro, puede posesionarse en un cargo de elección popular, si no ha cancelado la multa que le fue impuesta. El Consejo Electoral respondió hoy diciendo que no se puede pronunciar ahora sobre el tema porque sería un prejuzgamiento. Según un magistrado electoral, Petro no tiene hoy en día inhabilidad para inscribirse como candidato, pero lo que sí podría tener es inhabilidad para posesionarse en un cargo público… si es que cuando se produzca su eventual elección sigue en firme la sanción económica de la Contraloría Distrital.