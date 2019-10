Dos | Los animales domésticos y silvestres aún no cuentan con un sistema integral de protección, como lo ordena la ley

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 dio un plazo para que el CONPES formule la política nacional de protección de los animales de granja y animales en situación de calle, animales maltratados y especies silvestres objeto de violencia, crueldad, tráfico y comercio ilegal.

Falta un mes para que el plazo venza y el Gobierno aún no implementa esa política. Por tal razón, el representante Ciro Fernández convocó y lideró una audiencia en la que distintas organizaciones que luchan por la protección de los animales llamaron la atención sobre este ejemplo de la política «se obedece, pero no se cumple».

El CONPES deberá establecer las políticas para la tenencia responsable de los animales domésticos, adelantar campañas de esterilización, sustitución de los vehículos de tracción animal y la rehabilitación de la fauna silvestre y doméstica.

Los animales abandonados no saben que hay quienes quieren ayudarlos y quienes no. Lo grave es que los hombres que lo saben no actúan.