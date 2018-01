Dos | Las cuentas de Alejandro Ordóñez sobre candidatos presidenciales

El exprocurador Alejandro Ordóñez fijó su posición sobre la forma de escogencia del próximo candidato presidencial de su sector. Dijo que prefiere la consulta popular, y no una encuesta, para escoger el candidato de la derecha que promueven los expresidentes Uribe y Pastrana.

Ordóñez explicó que confía en acordar, en las próximas dos semanas, con sus compromisarios y los de Marta Lucía Ramírez e Iván Duque, las reglas de juego para que uno de los tres sea el candidato de la alianza antisantista.

El exprocurador manifestó su confianza en que la convención conservadora, que sesionará el 4 de febrero, resuelva apoyarlo a él como candidato presidencial; entre tanto, Marta Lucía Ramírez pregona que es la candidata de Pastrana y que es partidaria de resolver el tema por encuestas. Ordóñez replica que él no es candidato de ninguna persona y que, además, la alianza de quienes triunfaron en el plebiscito del 2 de octubre no es de alguien en especial.

Ordóñez hace estas cuentas sobre quiénes votarían por él: un millón de uribistas que no están con Iván Duque; un millón de conservadores que no están de acuerdo con Marta Lucía Ramírez; otro millón de no conformes con Santos. Así, Ordóñez espera confiado.

¿Cuentas alegres? No sé, son las que hace el exprocurador Ordóñez al comenzar este año electoral.