Tres | Conozcan la respuesta de un famoso museo al presidente Trump, que no tiene precio

Uno de los más importantes símbolos de la cultura en el mundo le propinó hoy una bofetada con guante blanco, ni más ni menos que al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La historia es así: en septiembre del año pasado, la oficina del presidente Trump le envió una carta a la Fundación Solomon R. Guggenheim, del famoso museo que lleva el mismo nombre, con una petición muy particular: el presidente Trump solicitaba en la misiva la donación de un cuadro de Van Gogh, de los que el museo tiene en su colección, para colgarlo en su oficina de la Casa Blanca.

Pero Trump no solo pedía un Van Gogh cualquiera, quería este cuadro en concreto.

Se titula «Paisaje con nieve», una obra elaborada en óleo sobre lienzo, de 38 por 46 centímetros, que el artista holandés pintó en 1888 y es uno de los íconos del movimiento posimpresionista, y que hoy se expone en el Museo Guggenheim de Nueva York como una de las joyas de la prestigiosa colección Thannhauser, junto a otras grandiosas obras de Gauguin, Degas y Picasso.

Sin embargo, la respuesta del museo hoy dejó perplejos a propios y extraños en la Casa Blanca: la jefe del Guggenheim en Nueva York, Nancy Spector, le respondió a Trump que no le prestará ningún cuadro, y en su lugar, ofreció donar a la Casa Blanca una particular obra, que parece llevar un mensaje implícito: se trata de la escultura titulada «América», del artista satírico italiano Maurizio Cattelan; es un inodoro, completamente funcional, fabricado en oro macizo de 18 kilates, creado en 2016 y que según el autor, no tiene precio.

Y por si fuera poco, el museo se ofreció para asesorar a la Casa Blanca en la instalación y el mantenimiento del retrete dorado para Trump.

Hasta el momento no se conoce la respuesta de la Casa Blanca al Guggenheim, pero conociendo a Trump