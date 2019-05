Trump y De Blasio protagonizan duro rifirrafe a través de Twitter

El presidente de EE. UU., Donald Trump, llamó en un video publicado en Twitter “el peor alcalde de la historia de Nueva York” a Bill de Blasio, que ayer anunció su campaña para hacerse con la nominación demócrata a las presidenciales de 2020 y que le respondió llamándolo “timador”.

En un video grabado desde el avión presidencial Air Force One, Trump, que se dirigía a Nueva York para reunirse con sus seguidores, arremetió contra el dirigente neoyorquino, que no solo es “el peor alcalde de la historia de la ciudad de Nueva York”, sino también “el peor alcalde de EE. UU.”.

.@BilldeBlasio is the worst Mayor in the history of New York City – he won’t last long! pic.twitter.com/NyYntsX573

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2019