Donald Trump se prepara para celebrar su primer aniversario en el gobierno, con una fiesta paga en uno de sus resorts de Florida, pero su gobierno no pude trabajar por el momento, porque sin presupuesto aprobado por el Congreso no le puede pagar a sus empleados.

Donald Trump celebra su primer año como presidente de Estados Unidos en medio de una crisis por cuenta de la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en la negociación presupuestaria lo que derivó en el cierre indefinido del gobierno federal de Estados Unidos.

La propuesta para extender cuatro semanas el presupuesto Federal no alcanzó los 60 votos lo que significa que algunas actividades no pueden continuar por falta de fondos, porque el Congreso no ha asignado el dinero para financiarlas.

El personal de los departamentos de Tesorso, vivienda, medio ambiente, Educación y Comercio se quedarán en casa. El departamento de Salud y Servicios Sociales tendrá una reducción de más de 60.000 empleados. Los parques y museos también tendrán sus puertas cerradas.

Lo único que seguirá funcionando serán los servicios esenciales que protegen la vida o la propiedad de las personas, eso incluye los departamentos y funcionarios de seguridad nacional, como el Ejército, la policía y los servicios de emergencia, servicios postales y prisiones.

Pero este no es el primer cierre temporal, en 2013 durante el gobierno de Obama hubo uno que duró 16 días y antes dos bajo el gobierno de Bill Clinton, en 1995 y 1996, pero este bajo la administración Trump tiene la particularidad que es la primera vez que la falta de acuerdo presupuestario se produce cuando en un mismo partido, en este caso el Republicano, no logra la votación aunque controla las dos Cámaras del Congreso como la Casa Blanca.

Las agencias de medición de riesgo estiman que el cierre de gobierno podría costarle a la economía estadounidense unos 6.500 millones de dólares por semana.