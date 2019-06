El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzará formalmente este martes su campaña de reelección, aunque sus esfuerzos para mantenerse en el poder hasta 2025 han marcado cada día de su mandato durante los últimos dos años, con una intensidad inédita en la historia presidencial del país.

Pero Trump insistió este lunes en que esos son “sondeos falsos” y pronosticó que este martes batirá “récords” de asistencia a su mitin en el que le acompañarán su esposa Melania y el vicepresidente estadounidense, Mike Pence.

Thousands of people are already lined up in Orlando, some two days before tomorrow nights big Rally. Large Screens and food trucks will be there for those that can’t get into the 25,000 capacity arena. It will be a very exciting evening! Make America Great Again!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019