Tres | ¿Qué va a pasar con el proyecto de cadena perpetua para violadores de menores? Como que sí, pero como que no

No parece bueno el futuro para el proyecto de cadena perpetua para violadores de menores de edad. Pese al pedido del Gobierno y de un buen número de representantes para darle trámite al primer debate del proyecto de cadena perpetua para violadores y agresores de niños, el presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Juan Carlos Losada, no lo incluyó en el orden del día para la próxima semana. Según Losada, no lo incluyó porque aún no llega el concepto del Consejo de Política Criminal, necesario para continuar con el trámite de la iniciativa.

No olviden que esta semana se armó toda una polémica porque la representante del Centro Democrático que lanzó la iniciativa, Margarita Restrepo, propuso aplazar la discusión hasta después de elecciones. La propuesta, votada en la Comisión Primera, tuvo como resultado un empate a 16 votos.

Y en el Gobierno hay una gran división sobre si apoyar o no esa reserva; todo indica que no tiene mayoría oficial.