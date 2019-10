Tres | Mi elefante blanco: una estación del sistema de transporte que nunca entró en funcionamiento

Como todos los lunes, aquí está nuestra habitual sección de elefantes blancos.

Hace ocho años se puso en marcha el sistema de transporte masivo de Medellín, conocido como Metroplús. En total, son 21 estaciones de la línea 1, pero hay una que lleva ocho años sin funcionar: la estación San Pedro, en el nororiente de la ciudad. Y nunca funcionó, porque desde cuando se construyó tiene una inclinación de 14,7 %, cuando el límite permitido en la norma es de 12 %. En la estación fueron invertidos $ 1133 millones.

La Alcaldía elevó una consulta a aseguradores, sobre si la estación podía usarse o no; las empresas aseguradoras Willis Colombia y Delima Marsh, en un informe de inspección concluyeron que la inclinación de la plataforma pone en peligro la integridad de los usuarios y restringe el acceso seguro al personal. Y concluyeron: la estación no debe ser operada en las circunstancias actuales.

La Contraloría de Medellín abrió hace seis años un auto de imputación contra 15 exfuncionarios y empleados de Metroplús, argumentado responsabilidad en el posible detrimento patrimonial.

Hace tres años, la alcaldía determinó usar la estación para un proyecto de esparcimiento cultural o pedagógico, pero se descubrió que no hay con qué, no money, no hay billete.

Y la estación se volvió elefante blanco. Confieso: ¡extraño en la gente antioqueña que son buenos emprendedores!