Tras decisión del presidente Trump, coalición confirma retirada del noreste de Siria

La coalición internacional liderada por Estados Unidos confirmó este martes que se están retirando del noreste de Siria y que ya no se encuentran en Manbech, donde estaban estacionados antes junto a los kurdos, tras la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de salir del norte del país.

“Las fuerzas de la coalición están llevando a cabo una retirada deliberada del noreste de Siria. Estamos fuera de Manbech”, indicó el portavoz de la alianza, coronel Myles B. Caggins III, a través de su cuenta en Twitter.

Coalition forces are executing a deliberate withdrawal from northeast Syria. We are out of Manbij. // تقوم قوات التحالف بتنفيذ إنسحاب مدروس من شمال شرق سوريا. لقد غادرنا منبج

