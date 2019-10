Tráfico de estupefacientes, el principal delito entre las mujeres condenadas en Colombia

El 30 % de las mujeres condenadas en Colombia se encuentran privadas de la libertad por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

Así lo reveló un estudio que realizó el Ministerio de Justicia en 18 centros penitenciarios y carcelarios de todo el país, el cual muestra que las detenidas por estos delitos están entre los 18 y 35 años de edad.

La directora de Política de Drogas del Ministerio de Justicia, Ana María Rueda, señaló que el 49 % de las mujeres condenadas terminó solo la primaria y fueron inducidas al delito por un amigo o su pareja sentimental.

“En su mayoría pertenecen a estratos socioeconómicos uno y dos que no llegaron a la secundaria. Son madres cabezas de familia que les tocó dejar a sus hijos con algún familiar o solos porque no reportaron su situación al ICBF para que no se los quitarán”, indicó la funcionaria.