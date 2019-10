Trabajadores de Asonal Judicial entran en paro por 48 horas

Por 48 horas, trabajadores de la Rama Judicial de todo el país cesaron sus actividades. Los 13 sindicatos denuncian incumplimientos por parte del Gobierno nacional y falta de personal.

Cerca de 55 mil funcionarios de la rama son los que cesan actividades durante este miércoles y jueves; exigen que se cumplan los acuerdos pactados con el Gobierno y más presupuesto. En estos dos días de paro nacional se deja de prestar toda clase de servicio judicial.

Algunos jueces de la República denuncian que la falta de personal ha afectado directamente a la salud de los funcionarios. Los 13 sindicatos afirman que si no se llega a un acuerdo se podría dar un paro indefinido.

Por ahora solo funcionan los juzgados de control de garantías para la atención de diligencias de legalización de capturas.

Mientras tanto, en Cali al menos el 90 % de la justicia está paralizada. Funcionarios de Asonal Judicial también se encuentran en paro para protestar porque según ellos falta presupuesto para la justicia y personal para la operación de la rama y Fiscalía.

‘’La jornada de protesta busca que se asigne un presupuesto adecuado para la justicia en 2020. Estamos pidiendo que el 10% del presupuesto nacional sea destinado a la Rama Judicial, si somos una rama autónoma que tengamos presupuesto autónomo’’, indicó el presidente de Asonal Judicial en Cali, José Freddy Restrepo.

Asonal pide que haya reivindicación de la Rama Judicial con independencia (presupuesto independiente) y que el Gobierno nacional no desprestigie a la justicia.

‘’Hay ocasiones donde no hay discos compactos, no hay papel, no hay tóner, ya no más. Que los compañeros reúnan cuotas de 5 mil o 10 mil pesos para cumplir’’, agregó Restrepo.

El sindicato además pide que se cumplan los acuerdos de la mesa sectorial, que se creen cargos tanto en la Rama Judicial como en la Fiscalía.

‘’Hoy por hoy tenemos la misma planta de hace 25 años. Cali creció de 1.200.000 habitantes a 2.400.000 y seguimos con el mismo número de jueces, la criminalidad crece pero los jueces siguen siendo los mismos’’, explicó el delegado Asonal Cali, Diego Achinte.

En el caso de Cali tan solo hay 35 jueces penales de garantía, 23 juzgados penales de circuito y cinco juzgados especializados. 1.500 procesos atiende el Palacio de Justicia al día.

¿Por qué informarse con el Canal 1?

Recuerde que en el sistema informativo del Canal 1 puede encontrar temas de actualidad sobre las regiones, la política, la economía y los acontecimientos a nivel nacional e internacional.