Tenga en cuenta estas medidas para celebrar Halloween con seguridad

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer una serie de medidas para garantizar una celebración tranquila y segura de Halloween este, 31 de octubre.

Las medidas van enfocadas en evitar que en esta celebración los menores caigan en situaciones riesgosas y de peligro para su integridad o su vida.

La Policía Metropolitana de Bogotá dispuso operativos especiales en toda la ciudad, pero especialmente en los centros comerciales, sitios donde se tengan programados eventos, lugares comunes para la visita de los niños y en general calles y barrios de Bogotá.

Así mismo, el Distrito decretó la restricción de movilidad en el espacio público para los de menores de 16 años de edad, desde el 26 de octubre al 1 de noviembre, entre las 10 p.m. y las 5:00 a.m.

El decreto determina que los niños que se encuentren sin la compañía de sus padres o en quienes recaiga su custodia, en los espacios públicos de la ciudad, serán conducidos por la autoridad competente a los Centros Zonales Especializados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Enseñe a los niños cómo llamar al 123 en caso de que se presente una emergencia o se extravíen.

• Tenga consigo los documentos de identificación y salud de los niños, para garantizar su atención oportuna en caso de presentarse algún accidente.

• Procure que los padres de familia o un adulto responsable acompañe a los niños en sus recorridos por el vecindario.

• Enséñeles a tus hijos dónde ir en caso de extraviarse. Así mismo, a que reconozcan los uniformes utilizados por las autoridades y entidades de servicio.

• Informe de inmediato cualquier actividad sospechosa o ilegal a las autoridades.

• Si sus hijos utilizan para su disfraz elementos como espada, bastón o un palo, asegúrese de que no tenga filo, que no sea puntiagudo y que no sea demasiado largo.

• Tenga cuidado con los niños al pasar las calles, use los puentes peatonales.

• Tenga presente que las máscaras pueden limitar la vista o bloquearla, en su lugar, considera usar maquillaje no tóxico.