La temporada invernal en Antioquia también causa algunas afectaciones en el proyecto Hidroituango, allí se han presentado algunos desprendimientos de tierra que obligó a suspender labores en algunos frentes de trabajo.

Las intensas lluvias en el municipio de Ituango, Antioquia provocaron los deslizamientos de tierra y roca al interior del proyecto hidroeléctrico desde la parte alta de las compuertas, en el sector conocido como “Romerito”, allí se suspendieron las labores de algunos frentes de trabajo para no exponer a obreros.

Jorge Londoño De la Cuesta, gerente de EPM, indicó que “siempre ha caído algo de material del derrumbe de “Romerito”, entonces hemos suspendido temporalmente los trabajos en ese sitio para evitar riesgos, nuestra premisa básica es proteger las vidas”.

De igual manera, el gerente añadió que “cuando se presenta este desprendimiento de material por el invierno, rinde un poco menos el trabajo”.

Por su parte, Isabel Zuleta del Movimiento Ríos Vivos explicó que “derrumbes ha habido casi todos los días en el territorio (…) la información no es clara, no nos dice cuántos metros cúbicos, no nos dice qué está pasando en el túnel y en todas las obras, si el derrumbe fue ayer, si es hoy, ¿cuándo es?”.

Por su parte, EPM asegura que ante las continuas lluvias es usual que el río Cauca también varíe su caudal.

“En cuanto al tema de que la ola invernal puede afectar de alguna manera la calidad de las aguas o las condiciones biológicas o ambientales del río Cauca, la información que tenemos es estable en este momento”, indicó Londoño.

Pese a los derrumbes, la situación en Hidroituango es estable y aún no representa alto riesgo para las comunidades aguas abajo.