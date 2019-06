Telegram denuncia ataque desde China durante protestas en Hong Kong

El servicio de mensajería encriptada Telegram sufrió un ataque cibernético desde servidores en China durante las masivas protestas en Hong Kong, afirmó este jueves el creador de la popular aplicación, Pável Dúrov.

IP addresses coming mostly from China. Historically, all state actor-sized DDoS (200-400 Gb/s of junk) we experienced coincided in time with protests in Hong Kong (coordinated on @telegram). This case was not an exception.

— Pavel Durov (@durov) June 12, 2019