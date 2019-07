Superintendente de Salud pide frenar tutelas exóticas

El superintendente de Salud Fabio Aristizábal aseguró que actualmente en Colombia las tutelas vienen en aumento pero que muchas de ellas son excéntricas.

Según el funcionario muchas tutelas no tienen justificación, ni razón de ser.

“Hay muchas tutelas exóticas, excéntricas. Hay que proteger a los colombianos pero también el sistema entonces hay tutelas que no se justifican. De algunos medicamentos que no han sido probados, que no han sido avalados por el Invima”.

Asegura el funcionario que actualmente el 50 % de las EPS del país se encuentran bajo vigilancia, porque no han podido superar las quejas y reclamos.

“Lo que sabemos es que siguen aumentando. Muchas EPS no han podido corregir el rumbo y esa es la razón por la cual muchas se mantienen en vigilancia, porque no han podido disminuir PQR; las más frecuentes son la falta de entrega de medicamentos y la asignación de citas con especialistas”.

Las declaraciones fueron realizadas en Cali donde se llevó a cabo un diálogo entre el superintendente de Salud y las personas afectadas por el servicio de una de las EPS.