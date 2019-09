“Sofía Vergara quiere matar a mis hijas”: Nick Loeb sobre embriones que congeló con la actriz

Nick Loeb, ex de Sofía Vergara, rompió su silencio y habló por primera vez en el programa “Suelta la Sopa” de Telemundo, sobre la disputa legal que tiene con la actriz por los embriones congelados.

Ante cámaras, Loeb contó que conoció a la barranquillera en un restaurante en Los Ángeles y tras salir unos meses decidieron oficializar su relación.

Nick y Sofía terminaron su noviazgo en el 2014, pero un año antes decidieron congelar dos embriones. Tras la ruptura, él la demandó en tres ocasiones con la intención de preservar los embriones y de trasladarlos de inmediato a un útero.

Yo tengo dos hijas. Yo no inventé esos nombres. No quiero robar los huevos (embriones) de Sofía. No son de Sofía. Cuando tienes embriones 50% son de ella y 50% mío”.

Y añadió: “Cuando una mujer está embarazada es una persona la que está en la mujer. Esa persona tiene derecho a vivir, yo no pienso que la mujer tenga derecho para abortar una vida. Cuando una mujer tiene un bebé en la barriga es un bebé desde el día 1, nadie tiene derecho a matar a ese bebé”.