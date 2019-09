Síndrome de Asperger, el ‘superpoder’ de la joven activista Greta Thunberg que la motiva en su lucha ambiental

La activista Greta Thunberg, de 16 años, convertida en un ícono del activismo mundial esta semana por cuenta de su emotivo discurso en la cumbre climática de la ONU, habló abiertamente sobre el síndrome que padece.

El síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo que genera “una alteración neurobiológicamente determinada en el procesamiento de la información. Las personas afectadas tienen un aspecto e inteligencia normal y, a veces, superior a la media“, según la Confederación Asperger de España.

Thunberg explicó que esta condición la motivó, pues la hace sentir “diferente” y siente que otorga un “superpoder”.

Este síndrome está dentro del espectro autista y afecta la interacción social recíproca, pero no está catalogado como una enfermedad. Se trata de una condición con la cual se nace y se diagnostica en la edad escolar.

Algunos de los síntomas que pueden presentar las personas con Asperger son:

Por su discurso de apertura de la cumbre climática de Naciones Unidas, la joven fue blanco de críticas y “burlas” desde un sector de la política, incluso en Colombia a través de la senadora María Fernanda Cabal. Hasta el mismo presidente estadounidense Donald Trump se refirió a ella con algo de ironía como “una niña muy feliz que espera un futuro brillante y maravilloso. Tan agradable de ver!”.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019