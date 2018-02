Samuel Bocanegra recorre Suramérica con una prótesis y en compañía de su mascota

El sargento retirado Samuel Bocanegra, quien perdió una pierna al pisar una mina antipersona, es el primer colombiano en realizar maratones con prótesis por toda Colombia acompañado de su mascota.

Este atleta y guerrero de la vida decidió romper los paradigmas para recorrer Suramérica, desde Santiago de Chile hasta Ecuador con su mejor amigo.

“Muchas personas nos decían usted con un perro no puede andar por acá, a usted en este hotel no lo recibimos y quisimos hacer un cambio de estructura y demostrar que se puede convivir con un perro”, dijo el sargento retirado.

Siete meses fueron suficientes para soñar despierto y demostrar que la discapacidad no existe y que las limitaciones sólo están en la mente.

Bocanegra indicó que “Suramérica corre me enseñó los nuevos contextos de la vida, saber que mucha gente cada día quiere una nueva oportunidad para vivir”.

La prótesis que en 2001 las Farc le obligaron a usar, hoy es símbolo de su mensaje de reconstrucción.

“Encontrar un hermano colombiano fue lo que me levantó el ánimo, me levantó la vida, la moral, la fe, correr todos los días una carrera no es fácil”