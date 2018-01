Reglamentación de la eutanasia para menores de edad estaría lista en marzo 

Así lo dio a conocer el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, al tiempo que reveló algunos detalles de cómo estarían planteadas las condiciones para realizar la eutanasia a menores de edad.

“El Ministerio lo que ha empezado de alguna manera a recoger es una especie de consenso. Primer punto, esto no puede aplicar para la primera infancia, para menores de 5 y 6 años; segundo punto, tampoco puede aplicar para niños que están institucionalizados, por ejemplo, un niño que está en el ICBF, que no tiene padres, que no sabemos nada de la voluntad de los padres, el Estado institucionalmente no puede decir – vamos a someter este niño a la eutanasia -; y tercer punto, muy importante, tiene que tenerse en cuenta la voluntad de los niños, no solo la voluntad de los padres”, explicó Gaviria.

Asimismo, cuestionó el plazo entregado por la Corte Constitucional para la reglamentación de este procedimiento.

Es un tema sobre el que de alguna manera no podemos pasar la página rápidamente, un plazo de tres o cuatro meses me pareció un plazo a mí, un poco estrecho agregó.

El jefe de la cartera de Salud, también se refirió al ‘cartel del sida’ en Córdoba, recientemente denunciado por la Procuraduría y dijo que en definitiva, los recursos para pagar medicamentos de alto costo deben ser centralizados.

“En el mediano plazo lo que tiene que pasar es que estos recursos que hoy se están girando a la regiones para comprar medicamentos de alto costo tienen que centralizarse nuevamente, lo que pasa en el régimen contributivo es que es el aplicativo Mipres, que el médico tiene que entrar, dejar un registro y dejar toda la trazabilidad, ocurra también en el régimen subsidiado”, finalizó.

El ministro hablo en Cartagena sobre su libro ‘Alguien tiene que llevar la contraria’.

Tatiana Rodríguez