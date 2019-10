Un manifestante recibió este martes un disparo en el pecho por parte de la Policía de Hong Kong y se encuentra en estado crítico, según lo informó el diario hongkonés South China Morning Post.

Una fuente policial anónima citada por el rotativo confirmó que los agentes dispararon varias veces al aire en el distrito de Tsuen Wan, y que uno de los tiros alcanzó a un hombre.

En un vídeo compartido en redes sociales se puede ver a un joven que se identifica como Tsang Chi-kin tumbado en el suelo, con sangre brotando del pecho, y que pide ser trasladado al hospital.

#HongKong: video of the moment a HK police officer shoots a protester in the chest with a live round pic.twitter.com/4sTEen9Qds

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) October 1, 2019